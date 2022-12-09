Окупанти обстріляли 20 будинків на Донеччині за минулу добу

Минулої доби правоохоронці зареєстрували 19 фактів порушень законів та звичаїв війни з боку російських окупаційних військ. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є загиблі та поранені мирні жителі.

Армія РФ обстріляла за добу 9 населених пунктів Донецької області – міста Авдіївка, Торецьк, Костянтинівка, смт Велика Новосілка, Північне, села Красногорівка, Бердичі, Нетайлове, Серебрянка. Атакували регіон окупанти РСЗВ «Град», артилерією, танками та ракетами.

Знищено та пошкоджено 28 цивільних об'єктів Донецької області – 20 житлових будинків, медичний заклад, котельню, будівельний склад, господарську споруду, автомобілі.

«Зафіксовано ракетний удар по Костянтинівці, пошкоджено 6 багатоквартирних будинків та інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали», – розповіли поліцейські.

Реактивною артилерією російські війська, за даними правоохоронців, накрили Торецьк, є вбиті та поранені. Зруйновано об'єкти інфраструктури та 12 приватних будинків.

Також через російські обстріли загинула людина в селі Нетайлове.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 164 особи, з початку обов'язкової евакуації – понад 32 350 осіб, серед них 4839 – діти, 1936 – люди з інвалідністю.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.