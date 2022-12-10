«ДНР»: Из-за обстрелов погиб один человек, еще двое — ранены

На подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате обстрелов за сутки погиб один человек. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



Уточняется, что мужчина погиб в Ворошиловском районе, на проспекте Ватутина. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц: мужчина 1979 года рождения в Ворошиловском районе Донецка и женщина 1948 г.р. в Ясиноватой.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены четверо мирных жителей.



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