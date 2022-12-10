«ДНР»: Через обстріли загинула одна людина, ще двоє — поранені

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території через обстріли за добу загинула одна людина. Про це повідомляє так званий «СЦКК ДНР».



Уточнюється, що чоловік загинув у Ворошилівському районі, на проспекті Ватутіна. Поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє цивільних осіб: чоловік 1979 року народження у Ворошилівському районі Донецька та жінка 1948 р.н. в Ясинуватій.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено чотирьох мирних жителів.



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