«Окупанти метушаться»: У Мелітополі пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області ввечері пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
«У Мелітополі гаряче. Понад десять гучних вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо на хороші новини від ЗСУ», — анонсував Федоров.
Пізніше він додав, що через вибухи у східній частині міста почалася пожежа: горить будівля Мелітопольської Християнської Церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому й перетворили на свою базу.
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