«Окупанти метушаться»: У Мелітополі пролунали вибухи

Мелітополь. Фото: Івана Федорова

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області ввечері пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.



«У Мелітополі гаряче. Понад десять гучних вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо на хороші новини від ЗСУ», — анонсував Федоров.



Пізніше він додав, що через вибухи у східній частині міста почалася пожежа: горить будівля Мелітопольської Християнської Церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому й перетворили на свою базу.