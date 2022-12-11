Российские войска обстреляли Покровский и Бахмутский районы

Российские войска наиболее активно обстреляли в эту ночь в Донецкой области Покровский и Бахмутский районы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.



Он отметил, что на Донецком направлении один человек ранен в Максимильяновке Марьинской общины. На территории общины также под огнем были Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. Накануне вечером россияне обстреляли предприятие в Кураховской общине и Авдеевке. Авдеевка также подвергалась хаотическим обстрелам всю ночь.



На Горловском направлении в результате обстрелов один человек ранен и одна многоэтажка повреждена в Бахмуте. Также повреждены 4 частных дома в Соледарской общине: 3 в Раздоловке и 1 в Парасковеевке. Интенсивные обстрелы зафиксированы вблизи Яковлевки, Бахмутского и в окрестностях Соледара. Громко было в Часовоярской общине — там без жертв.



На Лисичанском направлении более 50 прилетов зафиксировано по Торскому и Заречному Лиманской общины. Объемы ущерба устанавливаются.



«Остаться на Донбассе опасно! Эвакуируйтесь вовремя!», — призвал глава админисрации.