В Донецке утром обстреляли Ворошиловский и Калининский районы

Захваченный Россией Донецк подвергся обстрелу сегодня ранним утром.
Как сообщает сепаратистский ресурс «ДАН», в Ворошиловском районе Донецка повреждены здание театра и девять жилых домов на бульваре Пушкина, улицам Артема, Университетской, Постышева, проспекте Театральном.
Последствия обстрела показали очевидцы в соцсетях.
В Калининском районе Донецка пострадали два корпуса больницы имени Калинина (Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение).
Также «прилет» зафиксирован на территории медицинского университета.
В лицее №6 были выбиты стекла.
Накануне вечером в Донецке удары были по районам автовокзала «Южный», ТЦ «Континент», БЦ Green Plaza, гостиницы Park Inn.
В группировке «ДНР» сообщили, что за минувшие сутки от обстрелов погиб мужчина в поселке Владимировка. Ранения получили трое гражданских лиц в Киевском и Ворошиловском районах Донецка.
Представители украинской власти отрицают, что ВСУ обстреливают жилые кварталы Донецка.
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