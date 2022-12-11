В Донецке утром обстреляли Ворошиловский и Калининский районы

Последствия обстрела Донецка 11 декабря. Фото: соцсети

Захваченный Россией Донецк подвергся обстрелу сегодня ранним утром.



Как сообщает сепаратистский ресурс «ДАН», в Ворошиловском районе Донецка повреждены здание театра и девять жилых домов на бульваре Пушкина, улицам Артема, Университетской, Постышева, проспекте Театральном.



Последствия обстрела показали очевидцы в соцсетях.

В Калининском районе Донецка пострадали два корпуса больницы имени Калинина (Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение).

Также «прилет» зафиксирован на территории медицинского университета.

В лицее №6 были выбиты стекла.

Накануне вечером в Донецке удары были по районам автовокзала «Южный», ТЦ «Континент», БЦ Green Plaza, гостиницы Park Inn.



В группировке «ДНР» сообщили, что за минувшие сутки от обстрелов погиб мужчина в поселке Владимировка. Ранения получили трое гражданских лиц в Киевском и Ворошиловском районах Донецка.



Представители украинской власти отрицают, что ВСУ обстреливают жилые кварталы Донецка.

Смотрите также: