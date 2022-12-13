Украина получила 200 млн евро на поддержку переселенцев

В государственный бюджет Украины поступил грант в объеме 200 миллионов евро от Кредитного учреждения для восстановления (KfW, Германия). Об этом сообщает Минфин.



«Указанные грантовые средства предоставило правительство Германии в рамках Программы поддержания устойчивости внутренне перемещенных лиц в Украине. Средства будут направлены на покрытие расходов общего фонда государственного бюджета по выплате пособия на проживание ВПЛ», — говорится в сообщении.