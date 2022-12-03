Как выплачивают пенсии после деоккупации, рассказали в Минсоцполитики

Начисления пенсий и соцвыплат украинцам, проживающим на захваченных Россией в ходе полномасштабного вторжения территориях, не прекращались. В деоккупированных населенных пунктах люди получают выплаты сразу же, как только там начинают работать банки и «Укрпочта». Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, передает «Суспільне».



По ее словам, государство старается проводить все выплаты, которые были назначены людям — в том числе на территориях, которые еще оккупированы.



«Мы все равно пытаемся выплачивать разными способами, чтобы люди смогли выжить во время оккупации, чувствовали поддержку государства. Все пенсии, которые выплачивались людям за этот промежуток времени, — они были на их карточных счетах. Просто не всегда каждый человек мог воспользоваться этими счетами», — пояснила министр.



Жолнович добавила, что так же дела обстоят с социальной помощью: она оставалась на карточных счетах людей.



«Оставался только вопрос с теми, которые доставлялись почтой. Мы нашли выход: отправляли такие выплаты в "Ощадбанк", как перевод денежный. Если месяц он там пробыл, и мы понимали, что человек не может снять деньги, то искали все возможные карточки, которые есть. И отправляли туда социальную помощь, чтобы дать человеку возможность воспользоваться хоть какой-то картой», — сказала она.



Глава Минсоцполитики подчеркнула, что банки очень быстро возобновляют работу на деоккупированных территориях: устанавливают терминалы, открывают отделения. Поэтому все выплаты, которые были начислены, по сути, сразу же становятся доступны гражданам. Восстанавливает работу и «Укрпочта». И каждый человек может подать заявление, чтобы получать выплаты наиболее удобным способом, через банк или через почту.