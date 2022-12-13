Нейрохирурги и кардиологи: В Киеве заработала больница, переехавшая из Мариуполя

Киев. Фото: ОВА

Областная больница интенсивного лечения, которая до полномасштабного вторжения была расположена в Мариуполе, возобновила работу в эвакуации — в Киеве. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«На новом месте уже удалось запустить работу амбулаторной и стационарной службы. В больнице работают хирурги, травматологи, урологи, нейрохирурги, кардиохирурги, сосудистые хирурги, отоларингологи, офтальмологи, терапевты, кардиологи, неврологи и гастроэнтерологи. Здесь смогут получить медицинскую помощь как киевляне, так и внутренне перемещенные лица», — сообщил он.