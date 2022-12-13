Нейрохірурги та кардіологи: У Києві запрацювала лікарня, яка переїхала з Маріуполя

Київ. Фото: ОВА

Обласна лікарня інтенсивного лікування, яка до повномасштабного вторгнення була розташована в Маріуполі, відновила роботу в евакуації у Києві. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На новому місці вже вдалося запустити роботу амбулаторної та стаціонарної служби. У лікарні працюють хірурги, травматологи, урологи, нейрохірурги, кардіохірурги, судинні хірурги, отоларингологи, офтальмологи, терапевти, кардіологи, неврологи та гастроентерологи. Тут матимуть змогу отримати медичну допомогу як кияни, так і внутрішньо переміщені особи», — повідомив він.