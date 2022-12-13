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РосСМИ: Замглавы «администрации» Херсонщины Губарева — под домашним арестом

13 декабря 2022, 20:51

РосСМИ: Замглавы «администрации» Херсонщины Губарева — под домашним арестом

Заместительница главы оккупационной «администрации» Херсонской области Екатерина Губарева находится под домашним арестом. Об этом сообщает российский «ТАСС» со ссылкой на представителя силовых структур.

«Пока числится, от должности не отстранена, под домашним арестом находится», — сказал собеседник агентства.

Позже Губарева в переписке с журналистами утверждала, что не находится под домашним арестом.

«Не нахожусь я под домашним арестом!… Тем более никакие хищения мне никто не предъявлял», — написала она.

Как сообщалось, Губарева была задержана российскими силовиками 15 ноября по делу об экономическом преступлении. Позже появилась информация, что она на свободе.

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