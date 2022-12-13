РосЗМІ: Заступниця очільника «адміністрації» Херсонщини Губарєва — під домашнім арештом

Заступниця очільника окупаційної «адміністрації» Херсонської області Катерина Губарєва перебуває під домашнім арештом. Про це повідомляє російський «ТАСС» з посиланням на представника силових структур.



«Поки числиться, з посади не усунута, під домашнім арештом перебуває», — сказав співрозмовник агентства.



Пізніше Губарєва у листуванні з журналістами стверджувала, що не перебуває під домашнім арештом.



«Не знаходжуся я під домашнім арештом! ... Тим більше ніякі розкрадання мені ніхто не пред'являв», — написала вона.



Як повідомлялося, Губарєва була затримана російськими силовиками 15 листопада у справі про економічний злочин. Згодом з'явилася інформація, що вона на свободі.