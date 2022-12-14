Ночью российские войска обстреляли города Никополь и Марганец

Российская армия ночью атаковала Никопольский район Днепропетровской области «Градами», «Ураганами» и тяжелой артиллерией. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его данным, оккупанты более 50 снарядами обстреляли Никополь и Марганец.

«В Никополе повреждено несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередач. В Марганце российские снаряды изуродовали с десяток частных домов и хозяйственных построек, авто, газопроводы и электросети. В дворах горожан вспыхнули два пожара. Пожарные их уже укротили», - рассказал Резниченко, отметив, что обошлось без пострадавших.

Утром, 14 декабря, Киев атаковали российские дроны. По данным Киевской городской военной администрации, в районе столицы силами ПВО сбито десять «Шахедов», а обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе.