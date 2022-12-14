Вночі російські війська обстріляли міста Нікополь та Марганець

Російська армія вночі атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області «Градами», «Ураганами» та важкою артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



За його даними, окупанти понад 50 снарядами обстріляли Нікополь та Марганець.



«У Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередач. У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі. В обійстях мiстян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали», - розповів Резніченко, зазначивши, що обійшлося без постраждалих.

Уранці, 14 грудня, Київ атакували російські дрони. За даними Київської міської військової адміністрації, в районі столиці силами ППО збито десять «Шахедів», а уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі у Шевченківському районі.