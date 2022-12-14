Российские войска атаковали несколько районов Харьковской области

Российские оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестово. А также Амбарное, Ольховатка, Домашнее, Миловое и Двухлетняя», - написал он.



Также Синегубов рассказал, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районе Гряниковки Дворичанской общины.

Кроме того, по его словам, под обстрелами оккупантов находились Харьковский и Чугуевский районы. Обошлось без жертв и пострадавших.



«Продолжается добровольная эвакуация населения в более безопасные места области. По состоянию на 14 декабря количество эвакуированных составляет 339 человек, еще 64 заявки в работе», - отметили в Харьковской ОВА.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены два мирных жителя.