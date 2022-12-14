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В Донецкой области два человека пострадали от обстрелов

14 декабря 2022, 08:54

В Донецкой области два человека пострадали от обстрелов

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены два мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, один человек ранен в Горняке, еще один — в Клещеевке.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1255 мирных жителей. 2738 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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