Російські війська атакували кілька районів Харківської області

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по населеним пунктам Куп'янського району Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.



«Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове. А також Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове і Дворічна», - написав він.



Також Синегубов розповів, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районі Гряниківки Дворічанської громади.



Крім того, за його словами, під обстрілом окупантів знаходилися Харківський та Чугуївський райони. Обійшлося без жертв та постраждалих.



«Продовжується добровільна евакуації населення у більш безпечні місця області. Станом на 14 грудня кількість евакуйованих складає 339 людей, ще 64 заявки наразі в роботі», - зазначили у Харківській ОВА.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу в результаті обстрілів з боку російських сил поранено двох мирних жителів.