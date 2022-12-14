Самая сложная ситуация с электроснабжением на востоке Украины — «Укрэнерго»

Ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в «Укрэнерго».



«Сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация на востоке - из-за почти ежедневных обстрелов энергообъекты постоянно испытывают повреждения. Ремонтные работы замедляются из-за опасности для жизни ремонтников», - рассказали в компании.



Также отмечается, что благодаря силам противовоздушной обороны объекты энергетической инфраструктуры не получили повреждений - все 13 БПЛА запущенных оккупантами по территории Украины были сбиты.



Кроме того, в «Укрэнерго» напомнили, что вчера, 13 деекабря, был введен в работу еще один блок на атомной станции, что помогло не применять за прошедшие сутки аварийные отключения для сбалансирования энергосистемы.

Утром, 14 декабря, Украину атаковали российские дроны. По данным президента Украины Владимира Зеленского, силами ПВО было сбито 13 из 13 запущенных оккупантами «Шахедов».