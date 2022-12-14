Найскладніша ситуація з електропостачанням на сході України — «Укренерго»

Ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через значний обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури. Про це повідомили в «Укренерго».



«Зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація на сході - через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників», - розповіли в компанії.



Також зазначається, що завдяки силам протиповітряної оборони об'єкти енергетичної інфраструктури не отримали пошкоджень - усі 13 БПЛА, запущених сьогодні окупантами по території України, були збиті.



Крім того, в «Укренерго» нагадали, що вчора, 13 грудня, було введено в роботу ще один блок на атомній станції, що допомогло не застосовувати за минулу добу аварійні відключення для збалансування енергосистеми.

Вранці, 14 грудня, Україну атакували російські дрони. За даними президента України Володимира Зеленського, силами ППО було збито 13 із 13 запущених окупантами «Шахедів».