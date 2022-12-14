Оккупанты намерены снести целый квартал в Мариуполе — горсовет

В захваченном войсками РФ Мариуполе оккупанты планируют снести целый квартал. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.



«Карту с планами разрушения на базе «яндекса» обнародовали пропагандистские паблики. Согласно им, в планах снести полностью квартал возле завода «Азовсталь» в Левобережном районе города. Это Морской бульвар и ул. Азовстальская», - рассказали в горсовете.



Отмечается, что в этом районе до сих пор живут мирные жители, которые остаются в полуразрушенных домах без света, газа и отопления.

«Таким образом, оккупанты продолжают свои попытки разрушить Мариуполь. Регулярно уничтожаются многоэтажки, которые русские целенаправленно бомбили во время осады», - подытожено в сообщении.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области рассказали, что за сутки российские оккупанты обстреляли пять населенных пунктов региона.