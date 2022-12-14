Оккупанты за сутки обстреляли 5 населенных пунктов Донетчины

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли пять населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области.



Задокументировано правоохранителями 7 ударов войск РФ по жилому сектору и инфраструктуре области.

Под огнем оккупантов оказались города Краматорск, Авдеевка, Бахмут, пгт Большая Новоселка, село Богоявленка. Армия РФ обстреливала регион из ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерии и минометов.

Уничтожены и повреждены за минувшие сутки 6 гражданских объектов Донецкой области – 2 жилых дома, институт, реабилитационный центр, админздание, контактная сеть.

«Зафиксировано два ракетных удара по ЗРК «С-300» по Краматорску. Вражеские снаряды попали в инфраструктуру города. Информация о жертвах и раненых не поступала», - рассказали правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 103 человека, с начала обязательной эвакуации – более 32 800 человек, среди них 4922 – дети, 1947 – люди с инвалидностью.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены два мирных жителя.