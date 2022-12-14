Окупанти мають намір знести цілий квартал у Маріуполі — міськрада

У захопленому військами РФ Маріуполі окупанти планують знести цілий квартал. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.



«Мапу із планами руйнації на базі «яндексу» оприлюднили пропагандистські пабліки. Згідно із ними - у планах знести повністю квартал біля заводу «Азовсталь» у Лівобережному районі міста. Це Морський бульвар та вул. Азовстальська», - розповіли у міськраді.



Зазначається, що у цьому районі досі живуть мирні жителі, які залишаються у напівзруйнованих будинках без світла, газу та опалення.



«Таким чином, окупанти продовжують свої намагання доруйнувати Маріуполь. Регулярно знищуються багатоповерхівки, які росіяни цілеспрямовано бомбили під час облоги», - підсумовано в повідомленні.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області розповіли, що за добу російські окупанти обстріляли п'ять населених пунктів регіону.