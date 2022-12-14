Многим переселенцам некуда возвращаться: Необходим новый порядок компенсации за жилье

Многим переселенцам возвращаться некуда: их жилье разрушено. Сейчас в Украине проводится оценка таких потребностей в жилье, и это действительно большие суммы — миллиарды долларов. Об этом рассказала ведущий юрист по вопросам адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Бурау.



Юрист подчеркнула, что, кроме недвижимости, люди потеряли и имущество, которое находилось в разрушенном жилье.



«Государство должно обеспечить порядок компенсации пострадавшим, чье жилье было разрушено или повреждено в результате агрессии РФ. Ранее такой порядок уже существовал, но он не отвечает сегодняшним запросам. И суммы, которые ним предусмотрены, достаточно ограничены. Порядок распространялся только на две области: Донецкую и Луганскую. В то же время, разрушено жилье в разных регионах, люди в разных областях потеряли свои дома. Поэтому мы ожидаем доработки, создания нового механизма», — сказала Бурау.



Ранее сообщалось, что перед переселенцами, которые размещаются в местах компактного проживания (МКП), стоят несколько вызовов.