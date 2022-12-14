Багатьом переселенцям нема куди повертатися: Необхідний новий порядок компенсації за житло

Багатьом переселенцям повертатися нема куди: їхнє житло зруйноване. Зараз в Україні проводиться оцінка таких потреб у житлі, і це справді великі суми — мільярди доларів. Про це розповіла провідна юристка з питань адвокації БФ «Право на захист» Анастасія Бурау.



Юристка наголосила, що, окрім нерухомості, люди втратили й майно, яке перебувало у зруйнованому житлі.



«Держава має забезпечити порядок компенсації потерпілим, чиє житло було зруйновано чи пошкоджено через агресію РФ. Раніше такий порядок уже існував, але він не відповідає сьогоднішнім запитам. І суми, які їм передбачено, досить обмежені. Порядок поширювався лише на дві області: Донецьку та Луганську. Водночас зруйновано житло у різних регіонах, люди у різних областях втратили свої будинки. Тому ми очікуємо на доопрацювання, створення нового механізму», — сказала Бурау.

Раніше повідомлялося, що перед переселенцями, які розміщуються у місцях компактного проживання (МКП), стоять кілька викликів.