Как местные власти могут помочь переселенцам с жильем, пояснила юрист

У местных властей есть успешный опыт помощи переселенцам в решении жилищных проблем. Об этом рассказала ведущий юрист по вопросам адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Бурау.



В частности, есть примеры восстановления разных объектов, в которых размещали внутренне перемещенных лиц.



«Во многих случаях для восстановления объектов и последующего расселения в них ВПЛ, для создания в объектах надлежащих условий привлекаются международные доноры. Это один из больших вызовов. Это финансирование для проведения ремонтов, реконструкций, обустройства, обеспечения таких мест всем необходимым, оборудованием, мебелью — для размещения ВПЛ в надлежащих условиях», — сообщила Бурау.

Ранее сообщалось, что перед переселенцами, которые размещаются в местах компактного проживания (МКП), стоят несколько вызовов.