Як місцева влада може допомогти переселенцям з житлом, пояснила юристка

Місцева влада має успішний досвід допомоги переселенцям у розв'язанні житлових проблем. Про це розповіла провідна юристка з питань адвокації БФ «Право на захист» Анастасія Бурау.



Зокрема, є приклади відновлення різних об'єктів, де розміщували внутрішньо переміщених осіб.



«У багатьох випадках для відновлення об'єктів та подальшого розселення в них ВПО, для створення в об'єктах належних умов залучаються міжнародні донори. Це один із великих викликів. Це фінансування для проведення ремонтів, реконструкцій, облаштування, забезпечення таких місць усім необхідним обладнанням, меблями — для розміщення ВПО у належних умовах», — повідомила Бурау.

Раніше повідомлялося, що перед переселенцями, які розміщуються у місцях компактного проживання (МКП), стоять кілька викликів.