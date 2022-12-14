В Херсоне приостанавливают работу лифтов

В Херсоне временно приостанавливают работу лифтов в многоэтажных домах и общественных постройках. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского горсовета, соответствующий приказ подписала начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.



«Это связано с опасной ситуацией в городе, постоянными вражескими обстрелами и невозможностью обеспечить безопасное техническое обслуживание и эксплуатацию лифтов», - говорится в сообщении.



В горсовете уточняют, что данный приказ не распространяется на лифты в медицинских учреждениях.



Также отмечается, что документ действует до завершения военного положения или издания приказа об утрате его действия.