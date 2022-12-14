У Херсоні припиняють роботу ліфтів

У Херсоні тимчасово припиняють роботу ліфтів у багатоповерхових будинках та громадських спорудах. Про це повідомили у прес-службі Херсонської міськради, відповідний наказ підписала начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.



«Це пов'язано з небезпечною ситуацією у місті, постійними ворожими обстрілами та неможливістю забезпечити безпечне технічне обслуговування та експлуатацію ліфтів», - йдеться у повідомленні.



У міськраді уточнюють, що цей наказ не поширюється на ліфти у медичних закладах.



Також наголошується, що документ діє до завершення воєнного стану або видання наказу про втрату його дії.