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Песков осадил Пушилина, который хочет захватить Одессу и Чернигов

14 декабря 2022, 20:40

Песков осадил Пушилина, который хочет захватить Одессу и Чернигов

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о желании захватить с помощью российской армии украинские города Одессу и Чернигов. Он назвал это «освобождением русских городов» в дальнейшем. При этом в комментарии российским СМИ он добавил, что пока о сроках не приходится говорить.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время пресс-конференции заявил, что «все зависит от выбора граждан, от решения людей». Комментируя слова Пушилина о Чернигове и Одессе, Песков подчеркнул, что первоочередная задача российских войск – захват Донецкой и Луганской областей, которые он назвал «защитой людей в ДНР и ЛНР».   

«Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные», – сказал Песков.

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