Пєсков осадив Пушиліна, який хоче захопити Одесу та Чернігів

Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив про бажання захопити за допомогою російської армії українські міста Одесу та Чернігів. Він назвав це «визволенням російських міст» надалі. При цьому в коментарі російським ЗМІ він додав, що поки про терміни не доводиться говорити.



Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков під час прес-конференції пізніше заявив, що «все залежить від вибору громадян, рішення людей». Коментуючи слова Пушиліна про Чернігів та Одесу, Пєсков підкреслив, що першочергове завдання російських військ – захоплення Донецької та Луганської областей, які він назвав «захистом людей у ДНР та ЛНР».



«Ми бачимо непросту ситуацію в Донецьку і на цьому насамперед, звичайно, концентруються військові», – сказав Пєсков.