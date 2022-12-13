Песков о возможности вывода войск из Украины до Рождества: об этом не может быть и речи

О том, что Россия может начать вывод войск с Украины до конца текущего года, не может быть и речи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский «Интерфакс».



Российская сторона требует учета «новых реалий». По словам Пескова «эти реалии говорят о том, что у Российской Федерации появились новые субъекты».



Он констатировал, что «без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно».

Вчера в своем обращении к странам-участницам G7 президент Украины Владимир Зеленский предложил России начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество.