Сын «повара Путина» воюет против Украины в экипировке НАТО

Сын основателя ЧВК «Вагнер», «повара Путина» Евгения Пригожина Павел воюет против Украины в экипировке НАТО. Как и бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, которого Евгений Пригожин ругал за любовь к натовской экипировке. Об этом сообщил российский Telegram-канал «Можем объяснить».



В начале декабря основатель ЧВК «Вагнер» ответил на вопрос об отношении к экс-главе «Роскосмоса».



«Если бы человек в натовской одежде приблизился к позициям ЧВК "Вагнер", то, думаю, мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания», — заявил он.



При этом, отмечает Telegram-канал, сын Пригожина Павел тоже выбирает натовское снаряжение и соответствующую расцветку. В сентябре появилось фото с Павлом на фронте, где, как утверждается, он воюет в отцовской ЧВК. На этой фотографии голову Павла прикрывает шлем, похожий на американский Enhanced Combat Helmet, он обернут в чехол натовской расцветки Multicam под цвет всей амуниции этого бойца.



На руках у Павла американские тактические перчатки для стрельбы Mechanix M-Pact. Торс Павла прикрывает британский тактический жилет DCS Warrior Assault Systems. Куртки в натовской расцветке Multicam, как у Павла, предпочитают не только наемники «Вагнер», но и разведчики Минобороны РФ. Такую одежду они покупают за свой счет, хотя в армии даже «спецы» могут получить выговор от командования за использование «вражеской» расцветки.



На ногах у сына «повара Путина» словацкие тактические ботинки Lowa Zephyr.

Петербургского бизнесмена Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ.