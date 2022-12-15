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Сын «повара Путина» воюет против Украины в экипировке НАТО

15 декабря 2022, 14:20

Сын «повара Путина» воюет против Украины в экипировке НАТО

Сын основателя ЧВК «Вагнер», «повара Путина» Евгения Пригожина Павел воюет против Украины в экипировке НАТО. Как и бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, которого Евгений Пригожин ругал за любовь к натовской экипировке. Об этом сообщил российский Telegram-канал «Можем объяснить».

В начале декабря основатель ЧВК «Вагнер» ответил на вопрос об отношении к экс-главе «Роскосмоса».

«Если бы человек в натовской одежде приблизился к позициям ЧВК "Вагнер", то, думаю, мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания», — заявил он.

При этом, отмечает Telegram-канал, сын Пригожина Павел тоже выбирает натовское снаряжение и соответствующую расцветку. В сентябре появилось фото с Павлом на фронте, где, как утверждается, он воюет в отцовской ЧВК. На этой фотографии голову Павла прикрывает шлем, похожий на американский Enhanced Combat Helmet, он обернут в чехол натовской расцветки Multicam под цвет всей амуниции этого бойца.

На руках у Павла американские тактические перчатки для стрельбы Mechanix M-Pact. Торс Павла прикрывает британский тактический жилет DCS Warrior Assault Systems. Куртки в натовской расцветке Multicam, как у Павла, предпочитают не только наемники «Вагнер», но и разведчики Минобороны РФ. Такую одежду они покупают за свой счет, хотя в армии даже «спецы» могут получить выговор от командования за использование «вражеской» расцветки.

На ногах у сына «повара Путина» словацкие тактические ботинки Lowa Zephyr.

Петербургского бизнесмена Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ.

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