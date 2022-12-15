Син «кухаря Путіна» воює проти України в екіпіруванні НАТО

Син засновника ПВК «Вагнер», «кухаря Путіна» Євгена Пригожина Павло воює проти України в екіпіруванні НАТО. Як і колишній гендиректор «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, якого Євген Пригожин лаяв за любов до натовського екіпірування. Про це повідомив російський Telegram-канал «Можем объяснить».



На початку грудня засновник ПВК «Вагнер» відповів на запитання про ставлення до ексочільника «Роскосмосу».



«Якби людина в натовському одязі наблизилася до позицій ПВК "Вагнер", то, гадаю, ми відправили б її у пластиковому мішку для впізнання», — заявив він.



При цьому, зазначає Telegram-канал, син Пригожина Павло теж обирає натовське спорядження та відповідне забарвлення. У вересні з'явилося фото з Павлом на фронті, де, як стверджується, він воює у батьківській ПВК. На цій фотографії голову Павла прикриває шолом, схожий на американський Enhanced Combat Helmet, він обернутий у чохол натовського забарвлення Multicam під колір усієї амуніції цього бійця.



На руках у Павла американські тактичні рукавички для стрілянини Mechanix M-Pact. Торс Павла закриває британський тактичний жилет DCS Warrior Assault Systems. Курткам в натовському забарвленні Multicam, як у Павла, віддають перевагу не тільки найманці «Вагнеру», а й розвідники Міноборони РФ. Такий одяг вони купують власним коштом, хоча в армії навіть «специ» можуть отримати догану від командування за використання «ворожого» забарвлення.



На ногах у сина «кухаря Путіна» словацькі тактичні черевики Lowa Zephyr.

Петербурзького бізнесмена Євгена Пригожина називають «кухарем Путіна», оскільки його компанія постачає харчування для управління справами президента РФ.