Резников: Россия вполне может повторить попытку наступления на Украину в феврале

Министр обороны Алексей Резников считает, что российские войска готовятся к новому масштабному наступлению в феврале следующего года. Об этом он сказал в интервью изданию The Guardian.



По его словам, пока проходит подготовка недавно мобилизованных россиян – она рассчитана минимум на три месяца.



Резников предположил, что половина из 300 тысяч мобилизованных после минимальной подготовки используется для усиления российских войск после ряда неудач на поле боя. Остальные, то есть еще 150 тысяч человек готовятся более тщательно для будущих наступательных действий.



Министр ожидает, что Россия продолжит мобилизацию.



«Если бы это была мясорубка против мясорубки, мы бы проиграли. Было ошибкой воспринимать нас как маленькую советскую армию, которая будет воевать с большой советской армией. Конечно, большая советская армия победила бы, а маленькая советская армия проиграла бы, но мы не советская армия», – сказал Резников.



Он выразил мнение, что Украина сейчас побеждает Россию в воздухе. По его словам, украинские системы противовоздушной обороны повысили свою эффективность с 50% в начале полномасштабной войны до 80% в декабре.



The Guardian отмечает, что заявление Резникова о возможном новом широком наступлении россиян совпало с похожими заявлениями президента Владимира Зеленского, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сирского в интервью изданию The Economist.