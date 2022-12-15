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Резніков: Росія цілком може повторити спробу наступу на Україну в лютому

15 грудня 2022, 19:43

Резніков: Росія цілком може повторити спробу наступу на Україну в лютому

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що російські війська готуються до нового масштабного наступу у лютому наступного року. Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, поки що проходить підготовка нещодавно мобілізованих росіян – вона розрахована щонайменше на три місяці.

Резніков припустив, що половина з 300 тисяч мобілізованих після мінімальної підготовки використовується для посилення російських військ після низки невдач на полі бою. Решта, тобто ще 150 тисяч людей, готуються ретельніше для майбутніх наступальних дій. Міністр очікує, що Росія продовжить мобілізацію.

«Якби це була м'ясорубка проти м'ясорубки, ми програли б. Було помилкою сприймати нас як маленьку радянську армію, яка воюватиме з великою радянською армією. Звісно, велика радянська армія перемогла б, а маленька радянська армія програла б, але ми не радянська армія», – сказав Резніков.

Він висловив думку, що Україна зараз перемагає Росію у повітрі. За його словами, українські системи протиповітряної оборони підвищили свою ефективність із 50% на початку повномасштабної війни до 80% у грудні.

The Guardian зазначає, що заява Резнікова про можливий новий широкий наступ росіян співпала зі схожими заявами президента Володимира Зеленського, головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ України Олександра Сірського в інтерв'ю виданню The Economist.

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