Ракетний удар знову спричинив втрату понад 50% споживання енергосистеми – «Укренерго»

У п'ятницю внаслідок масованого ракетного обстрілу електроенергетичної інфраструктури України з боку РФ сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни. Про це повідомило НЕК «Укренерго».



Згідно з кодексом системи передачі, втрата понад 50% споживання ОЕС України визначає настання режиму системної аварії (blackout).



НЕК, згідно з правилами ринку, повідомило про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 9.00 16 грудня.



Також про настання режиму системної аварії (blackout) повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин.