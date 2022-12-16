Силы ПВО сбили в Винницкой области шесть ракет, еще пять - на юге

Во время массированной ракетной атаки в пятницу, 16 декабря, в зоне ответственности оперативного командования «Юг» были сбиты 11 ракет, направленных на объекты критической и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Одесского горсовета со ссылкой на данные ОК «Юг».



«В небе над Винницкой областью мобильной огневой группой и силами ВК "Центр" уничтожены 6 ракет воздушного базирования типа Х-101, Х-555», - говорится в сообщении.



Над Херсонской и Николаевской областями силами были уничтожены три и две ракеты типа «Калибр» соответственно.