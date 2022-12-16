Сили ППО збили на Вінниччині шість ракет, ще п'ять - на півдні

Під час масованої ракетної атаки у п'ятницю, 16 грудня, у зоні відповідальності оперативного командування «Південь» було збито 11 ракет, спрямованих на об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. Про це повідомила прес-служба Одеської міськради із посиланням на дані ОК «Південь».



«У небі над Вінницькою областю мобільною вогневою групою та силами ВК "Центр" знищено 6 ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555», - йдеться у повідомленні.



Над Херсонською та Миколаївською областями силами було знищено три та дві ракети типу «Калібр» відповідно.