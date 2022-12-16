В начале полномасштабного вторжения в Украину президент России Владимир Путин приказал главе Чечни Рамзану Кадырову занять правительственные здания в Киеве и убить президента страны Владимира Зеленского.



Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников украинской разведки и службы безопасности.



За три недели до дня вторжения в Украину 24 февраля Путин вызвал Кадырова в Москву, чтобы выработать стратегию, отмечают представители украинской разведки. Тогда президент РФ поручил ему взять Киев и убить украинского президента.



Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицает, что президент РФ приказал убить Зеленского, назвав это утверждение «абсолютно абсурдным, безосновательным и ложным». Кадыров на просьбу The Wall Street Journal о комментарии не ответил.



В публикации также отмечается, что кадыровские войска вошли в Украину 25 февраля тремя колоннами бронетехники. Неназванный приближенный Кадырова снял этот момент на видео и отправил запись главе Чечни. В перехваченном украинской разведкой ролике он говорит: «Время — ноль часов ровно. Начинаем движение. Более 1500 человек личного состава, лучшие подразделения, лучшие бойцы». Позднее первая из этих колонн была почти полностью разбита на подступах к Киеву, две другие были вынуждены остановиться для перегруппировки, так и не дойдя до столицы.