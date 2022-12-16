На початку повномасштабного вторгнення в Україну президент Росії Володимир Путін наказав голові Чечні Рамзану Кадирову зайняти урядові будівлі в Києві та вбити президента країни Володимира Зеленського.



Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на співробітників української розвідки та служби безпеки.



За три тижні до дня вторгнення в Україну 24 лютого Путін викликав Кадирова до Москви, щоб виробити стратегію, зазначають представники української розвідки. Тоді президент РФ доручив йому взяти Київ і вбити українського лідера.



Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заперечує, що президент наказав убити Зеленського, назвавши це твердження «абсолютно абсурдним, безпідставним і помилковим». Кадиров на прохання The Wall Street Journal про коментар не відповів.



У публікації також зазначається, що кадировські війська увійшли в Україну 25 лютого трьома колонами бронетехніки. Неназваний наближений Кадирова зняв цей момент на відео і відправив запис голові Чечні. У перехопленому українською розвідкою ролику він говорить: «Час — нуль годин рівно. Починаємо рух. Понад 1500 осіб особового складу, найкращі підрозділи, найкращі бійці». Пізніше перша з цих колон була майже повністю розбита на підступах до Києва, дві інші були змушені зупинитися для перегрупування, так і не дійшовши до столиці.