В Кривом Роге спасатели достали из-под завалов тело мальчика

Кривой Рог. Фото: ОВА

В Кривом Роге после полуночи спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело полуторагодовалого мальчика. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Удар по городу унес четыре жизни. Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. 13 человек ранены. Среди них — четверо детей», — отметил Резниченко.



По его словам, ночью не утихали обстрелы Никопольского района. Российские оккупационные войска накрыли тяжелой артиллерией две громады: Красногригорьевскую и Марганецкую. Повреждены дома и линии электропередач.



Напомним, местные власти сообщали о трех погибших: это 64-летняя женщина и молодые супруги, под обломками дома оставался их маленький сын. Позже министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу погибли четыре человека, среди жертв есть ребенок.



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