У Кривому Розі рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопчика

Кривий Ріг. Фото: ОВА

У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло півторарічного хлопчика. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Удар по місту забрав чотири життя. Росіяни вбили 64-річну жінку та молоду сім'ю з маленьким сином. 13 людей поранено. Серед них — четверо дітей», — зазначив Резніченко.



За його словами, вночі не вщухали обстріли Нікопольського району. Російські окупаційні війська накрили важкою артилерією дві громади: Червоногригорівську та Марганецьку. Пошкоджено будинки та лінії електропередач.



Нагадаємо, місцева влада повідомляла про трьох загиблих: це 64-річна жінка та молоде подружжя, під уламками будинку залишався їхній маленький син. Пізніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що через російський ракетний удар по Кривому Рогу загинуло четверо людей, серед жертв є дитина.



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