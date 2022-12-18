ВСУ ликвидировали около 600 оккупантов за сутки

Украинские военные за одни сутки, 17 декабря, ликвидировали 590 российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.



Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.12 ориентировочно составили:

кадрового состава л иквидировано — около 98280 (+590) человек;

танков — 2987 (+2);

б оевы х бронированны х машин — 5963 (+5);

артиллерийских систем — 1948 (+1) од;

РСЗ О — 410;

средств ПВО — 211;

самолет ов — 281;

вертолет ов — 264;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1649 (+1);

крылаты х ракет — 65 653;

корабл ей/катеров — 16;

а втомобильн ой техник и и автоцистерн — 4579 (+2);

спецтехник и — 174.