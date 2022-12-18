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ВСУ ликвидировали около 600 оккупантов за сутки

18 декабря 2022, 09:54

ВСУ ликвидировали около 600 оккупантов за сутки

Украинские военные за одни сутки, 17 декабря, ликвидировали 590 российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.12 ориентировочно составили:

  • кадрового состава ликвидировано около 98280 (+590) человек;
  • танков 2987 (+2);
  • боевых бронированных машин 5963 (+5);
  • артиллерийских систем 1948 (+1) од;
  • РСЗО — 410;
  • средств ПВО — 211;
  • самолетов — 281;
  • вертолетов — 264;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня 1649 (+1);
  • крылатых ракет 65 653;
  • кораблей/катеров — 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн 4579 (+2);
  • спецтехники — 174.

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