NYT: Путин готов потерять в войне против Украины до 300 тысяч военных

Российский президент Владимир Путин готов пожертвовать большим количеством своих солдат и ресурсов ради победы над Украиной. Об этом сообщает The New York Times.



«Россияне хотели донести до (президента США Джо) Байдена резкое послание: сколько бы российских солдат ни было убито или ранено на поле боя, Россия не сдастся. Люди, которые знают Путина, говорят, что он готов жертвовать бесчисленными жизнями столько, сколько потребуется», — говорится в сообщении.



Кроме того, по данным издания, один из членов НАТО предупредил союзников, что Путин готов смириться с гибелью или ранением до 300 тысяч российских военнослужащих, что примерно в три раза превышает его вероятные потери на данный момент.

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