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ЗСУ ліквідували близько 600 окупантів за добу

18 грудня 2022, 09:54

ЗСУ ліквідували близько 600 окупантів за добу

Українські військові за добу, 17 грудня, ліквідували 590 російських окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що противник зазнав найбільших втрат на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.12 орієнтовно склали:

  • кадрового складу ліквідовано близько 98280 (+590) осіб;
  • танків 2987 (+2);
  • бойових броньованих машин 5963 (+5);
  • артилерійських систем 1948 (+1);
  • РСЗВ 410;
  • коштів ППО 211;
  • літаків 281;
  • вертольотів 264;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня 1649 (+1);
  • крилатих ракет 65653;
  • кораблів/катерів 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн 4579 (+2);
  • спецтехніки 174.

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