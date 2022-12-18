Центр Донецка подвергся обстрелу, повреждена «Донбасс-Арена»

Остекление стадиона «Донбасс Арена» в центре Донецка в очередной раз получило повреждение вследствие обстрела. Об этом сообщил Алексей Кулемзин, «мэр» Донецка, назначенный группировкой «ДНР».



«Ракета «Град» прилетела в парк перед стадионом «Донбасс Арена». Боезаряд ушел в мягкий грунт, поэтому пострадало лишь остекление спортивного сооружения», — рассказал он.



По словам Кулемзина, выбито около десятка окон.



Отмечается, что огонь по центральной части города велся около 6 часов утра, предположительно из РСЗО «Град». Кроме стадиона повреждения получили здания детского сада и дома творчества, остекление в двух многоквартирных домах, гараж в частном секторе, магазин и автомобиль.