Центр Донецька зазнав обстрілу, пошкоджено «Донбас-Арену»

Скління стадіону «Донбас Арена» у центрі Донецька знову отримало пошкодження внаслідок обстрілу. Про це повідомив Олексій Кулемзін, «мер» Донецька, призначений угрупуванням «ДНР».



«Ракета "Град" прилетіла до парку перед стадіоном "Донбас Арена". Боєзаряд пішов у м'який ґрунт, тому постраждало лише скління спортивної споруди», — розповів він.



За словами Кулемзіна, вибито близько десятка вікон.



Зазначається, що вогонь центральною частиною міста вівся близько 6 години ранку, імовірно з РСЗВ «Град». Окрім стадіону пошкодження отримали будівлі дитячого садка та будинки творчості, скління у двох багатоквартирних будинках, гараж у приватному секторі, магазин та автомобіль.