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Центр Донецька зазнав обстрілу, пошкоджено «Донбас-Арену»

18 грудня 2022, 10:51

Центр Донецька зазнав обстрілу, пошкоджено «Донбас-Арену»

Скління стадіону «Донбас Арена» у центрі Донецька знову отримало пошкодження внаслідок обстрілу. Про це повідомив Олексій Кулемзін, «мер» Донецька, призначений угрупуванням «ДНР».

«Ракета "Градприлетіла до парку перед стадіоном "Донбас Арена". Боєзаряд пішов у м'який ґрунт, тому постраждало лише скління спортивної споруди», — розповів він.

За словами Кулемзіна, вибито близько десятка вікон.

Зазначається, що вогонь центральною частиною міста вівся близько 6 години ранку, імовірно з РСЗВ «Град». Окрім стадіону пошкодження отримали будівлі дитячого садка та будинки творчості, скління у двох багатоквартирних будинках, гараж у приватному секторі, магазин та автомобіль.

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