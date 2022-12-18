Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Серия взрывов прогремела в российском Белгороде

18 декабря 2022, 13:32

Серия взрывов прогремела в российском Белгороде

Последствия взрывов в Белгороде. Фото: Вячеслав Гладков Последствия взрывов в Белгороде. Фото: Вячеслав Гладков

Серия взрывов прогремела в российском Белгороде в воскресенье, 18 декабря. Об этом сообщило российское пропагандистское издание «РИА Новости».

«Несколько громких взрывов раздались в небе над Белгородом, предположительно, сработала система противовоздушной обороны», — сказано в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что над Белгородом сработала ПВО и сообщил о четырех пострадавших.

«На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия. Более подробная информация будет позже», отметил Гладков.

По информации ряда российских Telegram-каналов, жители Белгорода слышали серию взрывов в небе. Позже в одном из жилых кварталов был замечен дым. В некоторых домах выбиты окна. В соцсетях отмечают, что обломки ракеты упали на автомобили. Зафиксирован прилет по птицефабрике «Ясные Зори». Сообщают о погибших и пострадавших. Отмечается, что обстрел вёлся ракетами AGM-88 «HARM» производства США.

«Есть четверо пострадавших средней степени тяжести. С двоими переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо... Также в микрорайоне Луч в 4 многоквартирных домах есть повреждения остекления. Различные повреждения есть и в частном секторе, по предварительным данным, в 14 жилых домах и 9 автомобилях... По Белгородскому району. К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике. Выехал на место», — прокомментировал ситуацию Гладков.

 

Еще по теме

Места
Белгород
Люди
Вячеслав Гладков
События
Взрыв Война Обстрел

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:37
В центре Донецка обстреляли район «Донбасс Арены» второй раз за день
14:26
Оккупанты держат население в качестве «живого щита» — Федоров
10:51
Центр Донецка подвергся обстрелу, повреждена «Донбасс Арена»
23:33
Главные события в оккупации 17 декабря
21:46
Гайдай рассказал, какие населенные пункты оккупанты почти уничтожили
15:26
Оккупанты держат в СИЗО в Симферополе десятки украинцев, сообщают правозащитники
14:17
«ЛНР»: Счастье попало под обстрел, трое погибших, пятеро раненых
12:58
РосСМИ: Губарева находится на свободе, она будет работать в РФ
11:48
На ЗАЭС оккупанты строят купол над хранилищем ядерных отходов
09:48
«ДНР» и «ЛНР» заявили об обстрелах: 13 погибших, 25 раненых
08:20
Район «Белого лебедя», проспекта Мира: В Донецке — разрушения и пострадавшие от обстрелов
23:00
Главные события в оккупации 16 декабря
17:46
В оккупированном Северодонецке остается около 7-8 тысяч жителей – глава горадминистрации
16:49
Донецк снова под обстрелом: Есть «прилеты», возгорания и пострадавшие
14:48
В Железном Порту — «прилет» в гостиницу, где проживали оккупанты
все новости
15:43
Двое жителей Харьковской области подорвались на российской мине
15:37
В центре Донецка обстреляли район «Донбасс Арены» второй раз за день
14:54
Больница на Харьковщине пострадала от российского обстрела
14:26
Оккупанты держат население в качестве «живого щита» — Федоров
13:32
Серия взрывов прогремела в российском Белгороде
12:52
Почему Путин отменил свои большие выступления ►
12:23
Подпольщики помогли ВСУ уничтожить штаб оккупантов в Счастье
11:56
Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не видит ее завершения
10:51
Центр Донецка подвергся обстрелу, повреждена «Донбасс Арена»
10:26
Раненые оккупанты лишены необходимой медицинской помощи в Луганске
09:54
ВСУ ликвидировали около 600 оккупантов за сутки
09:30
«ДНР» заявила о ранении 2 гражданских в результате обстрелов
08:58
Житель Донецкой области погиб в результате российских обстрелов
08:35
Британия передала Украине высокоточные ракеты Brimstone 2
08:14
ВСУ отразили атаки возле 15 населенных пунктов — Генштаб
все новости
ВИДЕО
Серия взрывов прогремела в российском Белгороде
18 декабря, 13:32
Почему Путин отменил свои большие выступления ►
18 декабря, 12:52
В пригороде Херсона снаряды попали в штаб гумпомощи, есть погибшая и раненые
17 декабря, 18:56

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама