Последствия взрывов в Белгороде. Фото: Вячеслав Гладков

Серия взрывов прогремела в российском Белгороде в воскресенье, 18 декабря. Об этом сообщило российское пропагандистское издание «РИА Новости».



«Несколько громких взрывов раздались в небе над Белгородом, предположительно, сработала система противовоздушной обороны», — сказано в сообщении.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что над Белгородом сработала ПВО и сообщил о четырех пострадавших.



«На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу. Нахожусь на месте происшествия. Более подробная информация будет позже», — отметил Гладков.



По информации ряда российских Telegram-каналов, жители Белгорода слышали серию взрывов в небе. Позже в одном из жилых кварталов был замечен дым. В некоторых домах выбиты окна. В соцсетях отмечают, что обломки ракеты упали на автомобили. Зафиксирован прилет по птицефабрике «Ясные Зори». Сообщают о погибших и пострадавших. Отмечается, что обстрел вёлся ракетами AGM-88 «HARM» производства США.



«Есть четверо пострадавших средней степени тяжести. С двоими переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо... Также в микрорайоне Луч в 4 многоквартирных домах есть повреждения остекления. Различные повреждения есть и в частном секторе, по предварительным данным, в 14 жилых домах и 9 автомобилях... По Белгородскому району. К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике. Выехал на место», — прокомментировал ситуацию Гладков.