Серія вибухів пролунала у російському Білгороді у неділю, 18 грудня.





Про це повідомило російське пропагандистське видання «РИА Новости».

«Кілька гучних вибухів пролунали в небі над Білгородом, ймовірно, спрацювала система протиповітряної оборони», — сказано в повідомленні.





Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що над Білгородом спрацювала ППО та повідомив про чотирьох постраждалих.





«На даний момент відомо про чотирьох постраждалих.

Бригади медиків доставляють їх до лікарні.

Знаходжусь на місці події.

Докладніша інформація буде пізніше», — зазначив Гладков.





За інформацією низки російських Telegram-каналів, мешканці Білгорода чули серію вибухів у небі.

Пізніше в одному з житлових кварталів було помічено дим.

У деяких будинках вибито вікна.

У соцмережах зазначають, що уламки ракети впали на автомобілі.

Зафіксовано приліт птахофабрикою «Ясні Зорі».

Повідомляють про загиблих та постраждалих.