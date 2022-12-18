Серія вибухів пролунала у російському Білгороді у неділю, 18 грудня.Про це повідомило російське пропагандистське видання «РИА Новости».
«Кілька гучних вибухів пролунали в небі над Білгородом, ймовірно, спрацювала система протиповітряної оборони», — сказано в повідомленні.
Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що над Білгородом спрацювала ППО та повідомив про чотирьох постраждалих.
«На даний момент відомо про чотирьох постраждалих.Бригади медиків доставляють їх до лікарні.Знаходжусь на місці події.Докладніша інформація буде пізніше», — зазначив Гладков.
За інформацією низки російських Telegram-каналів, мешканці Білгорода чули серію вибухів у небі.Пізніше в одному з житлових кварталів було помічено дим.У деяких будинках вибито вікна.У соцмережах зазначають, що уламки ракети впали на автомобілі.Зафіксовано приліт птахофабрикою «Ясні Зорі».Повідомляють про загиблих та постраждалих.Зазначається, що обстріл провадився ракетами AGM-88 «HARM» виробництва США.
«Є четверо постраждалих середнього ступеня важкості. З двома розмовляв на місці. Чоловіку уламками посікло спину, у жінки пошкоджено обличчя... Також у мікрорайоні Луч у 4 багатоквартирних будинках є пошкодження скління. Різні пошкодження є й у приватному секторі, за попередніми даними, у 14 житлових будинках та 9 автомобілях... По Білгородському району. На жаль, є один загиблий та один постраждалий. Пошкодження є на птахофабриці. Виїхав на місце», — прокоментував ситуацію Гладков.
Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.
®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.