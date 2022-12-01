В Белгородской области работает ПВО

В Белгороде и Белгородском районе (РФ) снова сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 1 декабря.



Он утверждает, что села в Валуйском и Шебекинском округах были обстреляны: осколки повредили жилые дома, дом культуры и детский сад. В селе Муром Шебекинского городского округа есть пострадавший — местный житель доставлен в больницу с осколочными ранениями.

27 ноября город Шебекино в Белгородской области РФ частично остался без электричества и подачи воды.



Глава российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о создании оборонительного сооружения «засечной черты» на российско-украинской границе.